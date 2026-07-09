Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Ποια χώρα θεωρούν ως φαβορί και ποιον παίκτη βλέπουν για πρώτο σκόρερ;

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το Παγκόσμιο να έχει ήδη χαρίσει δυνατές συγκινήσεις και τους προημιτελικούς να βρίσκονται προ των πυλών, κορυφαίοι αθλητές και αγαπημένες προσωπικότητες από τον χώρο της showbiz αποκαλύπτουν στην Allwyn ποια ομάδα θεωρούν πως θα κατακτήσει εφέτος το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Allwyn, φέρνοντας για πρώτη φορά μαζί τις 5 μεγαλύτερες Ομοσπονδίες της χώρας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός, δημοφιλείς αθλητές και αγαπημένοι celebrities είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να…ανταλλάξουν απόψεις για τα φαβορί της διοργάνωσης.

Ποιες χώρες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και ποιες παρέμειναν outsider; Πόσοι πιστεύουν ότι…it’s coming home και ποιος θα αναδειχθεί τελικά πρώτος σκόρερ;

Οι απαντήσεις στο απολαυστικό βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

COMMENTS
LATEST NEWS
17:15 GREEK BASKET LEAGUE

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ

17:10 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο

16:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»

16:35 ΣΠΟΡ

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

16:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Μαρούσι: «Αν έχει μείνει η ελάχιστη αίσθηση αξιοπρέπειας, η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή»

16:11 GREEK BASKET LEAGUE

Δήλωση Δημητρακόπουλου- Περάκη: «Έρχονται νέα στοιχεία»

15:54 STORIES

Όταν το Telekom Center Athens γίνεται σημείο συνάντησης αθλητισμού, εκπαίδευσης και μουσικής

15:45 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που μετακομίζει στο NBA

15:25 BET ON

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

15:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Στάνιτς - Το ποσό που «κλείνει» το deal με Λουντογκόρετς

14:59 SUPER LEAGUE

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας