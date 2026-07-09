· Παναθηναϊκός

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του με τον Νίστρουπ να υπολογίζει κανονικά τον Ολλανδό στόπερ για το φιλικό του Σαββάτου.

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι
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Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με τον Τζέικουμπ Νίστρουπ να βλέπει τον Στέφαν Ντε Φράι να συμμετέχει κανονικά στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και να τον υπολογίζει κανονικά για το ματς του Σαββάτου με την Γκρασχόπερς.

Το πρόγραμμα άρχισε με το καθιερωμένο ζέσταμα και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις που είχαν ως στόχο τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας, την αποτελεσματική κίνηση χωρίς κατοχή και τη διατήρηση της μπάλας ακόμη και υπό ασφυκτική πίεση από τον αντίπαλο.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Στέφαν ντε Φράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το πρωί».

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