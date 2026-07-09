Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν το… κουνάει ο Οσμάν - Τι είπε ο GM της Αναντολού Εφές

Ο Τζέντι Οσμάν αποτελεί το τελευταίο διάστημα βασικό μεταγραφικό στόχο της Αναντολού Εφές, η οποία επιδιώκει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της και θεωρεί τον διεθνή φόργουορντ ιδανική επιλογή για την ενίσχυσή της.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός είχε ξεκαθαρίσει πως ο Οσμάν δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Παρ' όλα αυτά, τουρκικά δημοσιεύματα συνέχισαν να κάνουν λόγο για επαφές και πιθανή συμφωνία του παίκτη με την Εφές.

Ο General Manager της Αναντολού Εφές, Αλπέρ Γιλμάζ, επιβεβαίωσε πως υπήρξαν επαφές με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον παίκτη.

«Να το πω ξεκάθαρα: ποιος δεν θα ήθελε τον Τσέντι; Ποια τουρκική ομάδα δεν θα ήθελε τον Τσέντι Οσμάν; Ακόμα και στην Ευρώπη, ποια ομάδα της EuroLeague δεν θα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ της; Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Τσέντι έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο που δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης και ισχύει και για την επόμενη σεζόν.

Όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει. Παρ' όλα αυτά, δεν γνωρίζουμε αν οι συνθήκες θα αλλάξουν ή αν η υπόθεση πάρει διαφορετική τροπή. Οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν μέσα στην επόμενη ώρα ή μέσα στον επόμενο μήνα. Παρακολουθούμε την κατάσταση του Τσέντι στιγμή προς στιγμή».

Παρά την αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού, ο Γιλμάζ τόνισε πως η Εφές δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

«Αν αυτή η μεταγραφή μπορέσει να πραγματοποιηθεί και καταφέρουμε να αποκτήσουμε τον Τσέντι, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα ήταν μια τεράστια προσθήκη και ένα σπουδαίο βήμα τόσο για την EuroLeague όσο και για το τουρκικό πρωτάθλημα. Όμως, ποιο θα ήταν το οικονομικό σκέλος, τι μπάτζετ θα απαιτούνταν, αν αυτή η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί, ποιες θα ήταν οι απαιτήσεις του Τσέντι; Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.

Ο Τσέντι είναι αυτή τη στιγμή παίκτης του Παναθηναϊκού. Γνωρίζω ότι, λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να συζητήσει με τον σύλλογό του. Πιθανότατα θα συναντηθούν αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να επιλέξει να παραμείνει ή να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα· αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά του. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ποιοι οικονομικοί και συμβατικοί όροι θα προκύψουν αν θελήσει να φύγει. Μόλις ξεκαθαρίσουν αυτοί οι όροι, τότε η υπόθεση μπορεί να αποκτήσει επίσημη ή σοβαρή διάσταση. Αν όμως με ρωτάτε ευθέως "θα ήθελες να αποκτήσεις τον Τσέντι;", η απάντησή μου είναι ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ».