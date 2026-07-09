Η πρόβλεψη ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Μαρόκο

Στη διαδικασία των πέναλτι χάλασε η πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία.

Πλέον, στο... μικροσκόπιο μπαίνει ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ, όπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (09/07) η Γαλλία θα παίξει κόντρα στο Μαρόκο.

Η πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη αφορά στο +1 ασιατικό χάντικαπ για το Μαρόκο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους «μπλε».

Καλά Κέρδη!

Η πρόβλεψη της ημέρας:

Γαλλία - Μαρόκο