· Μαρόκο

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πλήγμα με Σαϊμπάρι στο Μαρόκο λίγο πριν τη Γαλλία

Σημαντική απώλεια για το Μαρόκο ενόψει του προημιτελικού με τη Γαλλία, καθώς ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε νοκ άουτ.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πλήγμα με Σαϊμπάρι στο Μαρόκο λίγο πριν τη Γαλλία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για το Μαρόκο ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 απέναντι στη Γαλλία, καθώς ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

Οι Μαροκινοί συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη διοργάνωση και το βράδυ της Πέμπτης (09/07, 23:00) αντιμετωπίζουν τη Γαλλία με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Σαϊμπάρι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Καναδά, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τέθηκε εκτός για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος επιθετικός αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές του Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2026, μετρώντας τρία γκολ σε πέντε συμμετοχές.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Στάνιτς - Το ποσό που «κλείνει» το deal με Λουντογκόρετς

14:59 SUPER LEAGUE

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

14:53 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Εισιτήρια 5 ευρώ για το φιλικό με την Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο

14:43 EUROLEAGUE

Συνάντηση Παρθενόπουλου με Μποντιρόγκα και Μπουένο

14:39 BET ON

Η Novibet εξασφαλίζει την πρώτη άδεια από τη νέα Ρυθμιστική Αρχή της Ιρλανδίας

14:38 EUROLEAGUE

Μπάντιο: «Τεράστια ενέργεια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μύθος ο Ομπράντοβιτς!»

14:25 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πλήγμα με Σαϊμπάρι στο Μαρόκο λίγο πριν τη Γαλλία

14:23 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Καταιγιστικές εξελίξεις - Ένοχοι Λιόλιος και Προμηθέας

14:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν το… κουνάει ο Οσμάν - Τι είπε ο GM της Αναντολού Εφές

14:12 BET ON

Η πρόβλεψη ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Μαρόκο

13:58 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σε επαφές με Μοντερέι για Πινέδα - «Συμφωνία με τον παίκτη»

13:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Αλ Αϊν ο Γιακουμάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας