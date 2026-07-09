Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πλήγμα με Σαϊμπάρι στο Μαρόκο λίγο πριν τη Γαλλία

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για το Μαρόκο ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 απέναντι στη Γαλλία, καθώς ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

Οι Μαροκινοί συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη διοργάνωση και το βράδυ της Πέμπτης (09/07, 23:00) αντιμετωπίζουν τη Γαλλία με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Σαϊμπάρι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Καναδά, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τέθηκε εκτός για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος επιθετικός αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές του Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2026, μετρώντας τρία γκολ σε πέντε συμμετοχές.