ΑΕΚ: Σε επαφές με Μοντερέι για Πινέδα - «Συμφωνία με τον παίκτη»

Νέο μεταγραφικό σενάριο από το Μεξικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα και το ενδιαφέρον της Μοντερέι.

Σύμφωνα με το «Vamos Azul», η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τόσο τον Έρικ Λίρα όσο και τον μέσο της ΑΕΚ. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, υπάρχουν επαφές με την «Ένωση» για την υπόθεση του Μεξικανού ποδοσφαιριστή.

Το ίδιο ρεπορτάζ, επικαλούμενο πληροφορίες του Σέζαρ Λουίς Μέρλο, υποστηρίζει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στον Πινέδα και τη Μοντερέι.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ μόνο εύκολες δεν αναμένεται να είναι, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» επιθυμούν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.