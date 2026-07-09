Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Γιαμπουσέλε έριξε… άκυρο στο NBA για να έρθει στο «τριφύλλι»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχε την ευκαιρία να παραμείνει στο ΝΒΑ, όμως αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BeBasket, ο Γάλλος φόργουορντ είχε δεχθεί πρόταση από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο επέλεξε να φορέσει τη φανέλα των «πράσινων», υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Οι Τίμπεργουλβς αναζητούσαν ενίσχυση στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ, έχοντας στη λίστα τους τον Γιαμπουσέλε. Τελικά, όμως, η ομάδα της Μινεσότα προχώρησε σε διαφορετική επιλογή, αποκτώντας τον Τρέι Λάιλς με μονοετές συμβόλαιο.

Από την πλευρά του, ο Γιαμπουσέλε επέλεξε την επιστροφή στην Ευρώπη, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του για το ΝΒΑ, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.