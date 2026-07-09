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Άρης: Πάει για Μάγκνουσον - Τι απομένει για το deal

Οι διαπραγματεύσεις του Άρη με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Άρης: Πάει για Μάγκνουσον - Τι απομένει για το deal
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Στην τελική φάση έχουν περάσει οι διαπραγματεύσεις του Άρη με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οριστικά την υπόθεση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται σύντομα να γνωρίζει αν θα έχει στη διάθεσή του τον διεθνή Ισλανδό κεντρικό αμυντικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα και οι συζητήσεις οδηγούνται πλέον στο τελικό τους στάδιο.

Στους «κιτρινόμαυρους» δεν επιθυμούν να παραταθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς μετά τις αποχωρήσεις των Σούντμπεργκ και Ρόουζ είναι δεδομένη η ανάγκη για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Η πρόθεση συνεργασίας είναι κοινή, τόσο από την πλευρά του Μάγκνουσον όσο και του Άρη, με τη βασική διαφορά που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες να αφορά το οικονομικό σκέλος.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει οριστική συμφωνία, ο Μάγκνουσον εκτιμάται ότι θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Άρη μετά την επιστροφή της ομάδας από την Πτολεμαΐδα, όπου πραγματοποιείται το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του Άρη συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό, έχοντας ως προτεραιότητα, πέρα από την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, και την απόκτηση ενός αριστερού μπακ.

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