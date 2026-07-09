Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σκέφτεται το «τέλος» ο Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Σάντος, ύστερα από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω της χειρουργικής επέμβασης στο αριστερό γόνατο. Στη συνέχεια φόρεσε ξανά τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, όμως ο πρόωρος αποκλεισμός της «σελεσάο» από το Μουντιάλ, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών, φαίνεται πως τον έχουν οδηγήσει σε σκέψεις ακόμη και για το τέλος της καριέρας του.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός πέρασε μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν με τη Σάντος, καθώς οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να έχει σταθερή παρουσία. Παρ' όλα αυτά, συνέβαλε σημαντικά στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, μετά την επιστροφή του από την Αλ-Χιλάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Σάντος έως τον προσεχή Δεκέμβριο. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ, δύο περισσότερα από τον θρυλικό Πελέ, συμμετείχε στο Μουντιάλ, χωρίς όμως να καταφέρει να προσφέρει όσα θα ήθελε.

Την ίδια στιγμή, ο έμπειρος άσος έχει πρόταση από τη Σινσινάτι FC για να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ, ωστόσο οι συνεχείς τραυματισμοί ενδέχεται να τον οδηγήσουν στην απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός «Globo».