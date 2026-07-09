Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Γιώργος Νικολαΐδης

Ο Γιώργος Νικολαΐδης θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Νικολαΐδη για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο Έλληνας αμυντικός θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι με το τριφύλλι αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της συνεργασίας του, ο Γιώργος Νικολαΐδης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω να αποτελώ μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε μαζί με τους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους της νέας χρονιάς».