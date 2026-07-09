· Χιούστον Ρόκετς

NBA: Επίσημα στους Ρόκετς ο Μπογκντάνοβιτς

Οι Χιούστον Ρόκετς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με τον Σέρβο γκαρντ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο.

NBA: Επίσημα στους Ρόκετς ο Μπογκντάνοβιτς
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Οι Χιούστον Ρόκετς επισημοποίησαν την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ενισχύοντας το ρόστερ τους με έναν παίκτη που διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ΝΒΑ.

Ο 33χρονος Σέρβος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του να αντιστοιχούν στο veteran’s minimum, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτή την κίνηση, οι Ρόκετς προσθέτουν μία έμπειρη λύση στο δυναμικό τους, χωρίς να επιβαρύνουν το salary cap της ομάδας.

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