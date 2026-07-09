To «Mucha suerte» της Βαλένθια στον Μπάντιο - Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Μπράνκου Μπάντιο ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα και πλέον έχει αναοίξει διάπλατα ο δρόμος για την ανακοίνωση του Σενεγαλέζου παίκτη από τον Παναθηναϊκό.

Ο ισπανικός σύλλογος αποχαιρέτησε τον 27χρονο άσο μέσω των επίσημων καναλιών του, ευχόμενος καλή συνέχεια στην πορεία του, ενώ ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους.