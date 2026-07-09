Μπόνγκα προς οπαδούς Παρτιζάν: «Δεσμοί που θα κρατήσουν για μια ζωή»

Η Παρτιζάν πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ίζακ Μπόνγκα με τον Γερμανό παίκτη να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και να είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα από την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο Γερμανός παίκτης βρήκε την ευκαιρία, μέσω social media, να ευχαριστήσει τον κόσμο της σερβικής ομάδας για τα δύο χρόνια που πέρασε στο Βελιγράδι.

«Τα τελευταία δύο χρόνια μου έδειξαν πόσο πάθος μπορεί να προκαλέσει αυτό το παιχνίδι σε όλο τον κόσμο και πόσο βαθιά συνδέεται το μπάσκετ με την κουλτούρα των ανθρώπων. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτή την ενέργεια μέχρι να τη ζήσω από πρώτο χέρι. Σε αυτή τη διαδρομή δημιούργησα δεσμούς που θα κρατήσουν για μια ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά.