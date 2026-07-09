Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες 48 ώρες, ανακοινώνοντας διαδοχικά τις αποκτήσεις των Μπράνκο Μπάντιο, Ισαάκ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ στο «πράσινο» στρατόπεδο επέστρεψε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν σημαντικά το «τριφύλλι» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στη Euroleague. Άλλωστε, στο ρόστερ της ομάδας υπήρχαν ήδη παίκτες υψηλού επιπέδου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ απολαμβάνει αυτό το διάστημα τις καλοκαιρινές του διακοπές, χωρίς όμως να χάνει από το βλέμμα του τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Την ώρα που οι «πράσινοι» ολοκλήρωναν τη μεταγραφή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο Ναν προχώρησε σε αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του μήνυμα, όπως φαίνεται και στα παρακάτω κολάζ.