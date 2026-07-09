· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν

Μετά το μεταγραφικό μπαράζ του Παναθηναϊκού AKTOR ο Κέντρικ Ναν μοιάζει να μην κρατιέται να πατήσει και πάλι το glass floor του Telekom Center και δεν το κρύβει.

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες 48 ώρες, ανακοινώνοντας διαδοχικά τις αποκτήσεις των Μπράνκο Μπάντιο, Ισαάκ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ στο «πράσινο» στρατόπεδο επέστρεψε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν σημαντικά το «τριφύλλι» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στη Euroleague. Άλλωστε, στο ρόστερ της ομάδας υπήρχαν ήδη παίκτες υψηλού επιπέδου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ απολαμβάνει αυτό το διάστημα τις καλοκαιρινές του διακοπές, χωρίς όμως να χάνει από το βλέμμα του τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Την ώρα που οι «πράσινοι» ολοκλήρωναν τη μεταγραφή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο Ναν προχώρησε σε αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του μήνυμα, όπως φαίνεται και στα παρακάτω κολάζ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 EUROLEAGUE

Μπόνγκα προς οπαδούς Παρτιζάν: «Δεσμοί που θα κρατήσουν για μια ζωή»

10:26 BET ON

Γαλλία-Μαρόκο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

10:10 EUROLEAGUE

To πρώτο «ερυθρόλευκο» μήνυμα του Μοντέρο:

09:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν

09:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γιακουμάκη!

09:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφωνία με Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο!

09:08 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ανανέωσε ο Χασάν μετά την επιτυχημένη παρουσία

09:06 EUROLEAGUE

Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σλούκα και Γιαμπουσέλε μαζί

09:05 MVP

Είναι το Streetlifting το νέο CrossFit;

08:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές

08:42 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έκλεισε τον Σανταμαρία και προχωρά για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και επιθετικό

08:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μαρόκο ανοίγουν τον... χορό των προημιτελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας