Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γιακουμάκη!

Μεξικανός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Αλ Αΐν, με την Κρουζ Αζούλ να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γιακουμάκη!
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει δημοσιογράφος από το Μεξικό.

Ο Αντριάν Εσπάρσα-Οτέα επιβεβαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ με ανάρτησή του στο «Χ», αναφέροντας ότι ο Έλληνας επιθετικός ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Κρουζ Αζούλ και να μετακομίσει στα ΗΑΕ. Όπως σημειώνει, η μεξικανική ομάδα αναμένεται να διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο 29χρονος φορ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν προχώρησε στην ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς του. Στο παρελθόν, ο Γιακουμάκης έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Σέλτικ και ΑΕΚ.

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