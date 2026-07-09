· Ολυμπιακός

To πρώτο «ερυθρόλευκο» μήνυμα του Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο ανακοινώθηκε χθες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας. 

To πρώτο «ερυθρόλευκο» μήνυμα του Μοντέρο
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Η ανακοίνωση που περίμεναν εδώ και καιρό οι φίλοι του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε χθες το μεσημέρι με τον Ζαν Μοντέρο να αποτελεί και επισήμως πλέον παίκτη της ομάδας του Πειραιά. Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός σήμερα, μέσω social media, έστειλε προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού το πρώτο μήνυμα του πρώην παίτκη της Βαλένθια.

Το μήνυμα του Μοντέρο:

«Ήθελα να σας πω πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα υποδοχής που μου στείλατε. Το αγαπώ. Ευχαριστώ την ομάδα για την ευκαιρία που μου έδωσε. Τι άλλο μπορώ να πω, «Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό».

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