«Τσεκάρει» Μάνγκας από τη Σπόρτινγκ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειές του για να μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταγραφή του παίκτη που θα καλύψει τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας του και όπως όλα δείχνουν ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξετάζει μια άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Ο λόγος για τον Ρικάρντο Μάνγκας ο οποίος είναι στο… μικροσκόπιο του Τζέικομπ Νίστρουπ, μιας και ο τεχνικός του «τριφυλλιού» βλέπει πως μένει πιο πίσω η περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο 28χρονος Πορτογάλος ανήκει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να κάνει επίσημη κρούση για την απόκτησή του θα το κάνει έχοντας... όπλο τις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο συλλόγων, έπειτα και τα... πάρε-δώσε των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη, Αλεξανδρόπουλου και Σπόραρ.