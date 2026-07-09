Ζαν Μοντέρο: Ο Πρίγκιπας του Σάντο Ντομίνγκο στον Πειραιά

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη βούλα εδώ και μερικές ώρες ο Ζαν Μοντέρο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν τη συμφωνία τους με τον Δομινικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Μοντέρο έρχεται στον Πειραιά έχοντας ολοκληρώσει μια μυθική σεζόν με τη Βαλένθια. Την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα, κερδίζοντας το βραβείο του MVP των τελικών (με απίστευτα νούμερα: 23.8 πόντους, 5.5 ασίστ και 30.3 στην αξιολόγηση), ενώ αναδείχθηκε EuroLeague Rising Star και μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της EuroLeague, φτάνοντας με τους «πορτοκαλί» μέχρι το Final Four της Αθήνας.

Ποιο είναι όμως το νέο «πολυβόλο» που βάζει στη μηχανή του ο Ολυμπιακός;

Από τις αυτοσχέδιες μπασκέτες, στην ελίτ της Ευρώπης

Η ιστορία του Μοντέρο μοιάζει με παραμύθι που μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως «Rags to riches». Μεγάλωσε στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, το Σάντο Ντομίνγκο και, όπως τα περισσότερα παιδιά εκεί, ξεκίνησε να παίζει μπέιζμπολ.

Στην πορεία, ο μικρός Ζαν ερωτεύτηκε το μπάσκετ. Η εμμονή του με την πορτοκαλί μπάλα ήταν τέτοια που πήρε ένα ποδήλατο που του είχαν κάνει δώρο, ξήλωσε τη μία ρόδα, έβγαλε τις ακτίνες, κάρφωσε το στεφάνι σε ένα ξύλο και έφτιαξε μια αυτοσχέδια μπασκέτα για να μπορεί να παίζει ασταμάτητα.

Μόλις στα 13 του χρόνια, άφησε το σπίτι του για το άθλημα που αγαπά όσο τίποτε άλλο, στα 16 του έγινε πατέρας, και στα παρκέ ανάγκαζε τους πάντες να παραμιλάνε, μοιράζοντας 30άρες και 40άρες στα αναπτυξιακά τουρνουά της FIBA απέναντι σε ομάδες όπως οι ΗΠΑ και η Αργεντινή.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η μετακόμιση στην Ισπανία για λογαριασμό της δεύτερης ομάδας της Γκραν Κανάρια, ενώ πέρασε και ένα μικρό διάστημα ως δανεικός στην Αμερική και το Overtime Elite, μη καταφέρνοντας εν τέλει να επιλεγεί στο Draft του NBA το 2022.

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Παρά την όποια απογοήτευση, ο Μοντέρο δεν τα έβαλε κάτω, τουναντίον, αυτό που έγινε του έδωσε ακόμη μεγαλύτερο καύσιμο για τη συνέχεια.

Έκανε το απαραίτητο «αγροτικό» του στην Μπέτις, εκεί όπου αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης στην ACB, ενώ στη συνέχεια ήρθε η χρονιά στην Ανδόρα, η οποία του έδωσε ουσιαστικά το διαβατήριο για το υψηλότερο επίπεδο. Στο Πριγκιπάτο, ο Δομινικανός είχε κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 5.1 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα σε 28 παιχνίδια στο πιο δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Όταν έγινε «El Problema» στα χέρια του Μαρτίνεθ

Τα καμώματά του ανάγκασαν τη Βαλένθια να πληρώσει το προβλεπόμενο buy-out και να τον κάνει δικό της. Ο «δάσκαλος» Πέδρο Μαρτίνεθ τον πίστεψε, έστησε ένα ολόκληρο σύστημα πάνω του και ο Μοντέρο μεταμορφώθηκε στον πιο επικίνδυνο γκαρντ της ηπείρου.

Στα περσινά playoffs της EuroLeague έκανε πράγματα και θαύματα, αποκλείοντας… σχεδόν μόνος του τον Παναθηναϊκό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στο Game 4 κόντρα στους «πράσινους», ο Μοντέρο κατέγραψε 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) – το μεγαλύτερο ranking σε ματς playoffs από το 2005!

Ο Ολυμπιακός στο πρόσωπό του βρίσκει στοιχεία που έλειπαν από την ομάδα. Έναν scoring - combo guard που μπορεί να βάλει τη μπάλα στο καλάθι με οποιονδήποτε τρόπο. Ξεχωρίζει με το «φαρμακερό» του σουτ (42.3% στα τρίποντα στα playoffs), την απίστευτη έφεση στη δημιουργία, αλλά και την τρομερή πίεση στην άμυνα (πρώτος σε κλεψίματα στην Ισπανία).

Το παρατσούκλι του, που τον ακολουθεί από τα 16 του, είναι «El Problema» (Το Πρόβλημα). Και δεν βγήκε τυχαία. Για κάθε αντίπαλο προπονητή και αμυντικό που θα βρεθεί στον δρόμο του, ο Μοντέρο αποτελεί άλυτο γρίφο.

Ηγέτης ετών 23

Κατά τη διάρκεια των τελικών της ACB, οι οπαδοί της Βαλένθια σε Palau Blaugrana και Roig Arena φώναζαν ρυθμικά "Montero, quédate" (Μοντέρο, μείνε), όμως ο «Πρίγκιπας του Σάντο Ντομίνγκο» αλλάζει πλέον πίστα.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρνουν στον Πειραιά έναν αρτίστα των παρκέ, έναν παίκτη με προσωπικότητα, που έρχεται για να γίνει ο νέος ηγέτης στην περιφέρεια των Πρωταθλητών Ευρώπης.