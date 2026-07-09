Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συγκινητική κατάθεση ψυχής Σκαλόνι - Από οτοστόπ στην κορυφή

Ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει γράψει τη δική του ιστορία στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, αποτελώντας τον πιο επιτυχημένο προπονητή που έχει περάσει από την «αλμπισελέστε». Μέσα σε τρία χρόνια κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα το 2021, τη Finalissima, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ενώ το 2024 πρόσθεσε ακόμη ένα Κόπα Αμέρικα στη συλλογή του.

Πλέον, βρίσκεται με την Αργεντινή σε ακόμη ένα Μουντιάλ, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Σε συνέντευξή του, ο 48χρονος τεχνικός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο.

Ο Σκαλόνι μίλησε για τις θυσίες του πατέρα του, τη στήριξη που του προσέφερε από μικρή ηλικία και τη διαδρομή που τον οδήγησε αρχικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια στην κορυφή του κόσμου ως προπονητής της Αργεντινής.

«Ο πατέρας μου γύριζε έπειτα από δέκα ώρες οδήγησης ενός φορτηγού φορτωμένου με πέτρες και, παρ’ όλα αυτά, μου έλεγε: “Πάμε να προπονηθούμε. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”.

Ήμουν δεκατριών χρονών και ζούσα στο Πουχάτο, ένα χωριό όπου κανείς δεν μιλούσε για Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ, όμως, ονειρευόμουν να κατακτήσω ένα. Το γήπεδό μου ήταν ένα γκαράζ. Η φανέλα που φορούσα ήταν της Αργεντινής, παρόλο που αγωνιζόμουν στη Νιούελς.

Ο πατέρας μου δεν ξεκουραζόταν ποτέ. Με πήγαινε στην προπόνηση, με περίμενε να τελειώσω και ύστερα επέστρεφε στη δουλειά. Είχε μεγαλύτερη δίψα για το ποδόσφαιρο ακόμη κι από εμένα.

Στα δεκαεπτά μου έκανα το επαγγελματικό μου ντεμπούτο. Στα είκοσι εννέα συμμετείχα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα σαράντα τέσσερά μου κατέκτησα ένα ως προπονητής.

Και εκείνη την ημέρα, όταν ο Μοντιέλ ευστόχησε στο πέναλτι, δεν σκέφτηκα το τρόπαιο. Σκέφτηκα τον πατέρα μου, το γκαράζ, εκείνο το παιδί που ταξίδευε με ωτοστόπ για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Από τότε που κατακτήσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θυμάμαι να έχω πληρώσει ούτε ένα γεύμα στην Αργεντινή. Ο κόσμος με αγκαλιάζει, συγκινείται και μου λέει: “Μας έκανες ευτυχισμένους”.

Και κάθε φορά που ακούω αυτά τα λόγια, λέω μέσα μου πως άξιζε τον κόπο. Κάθε χιλιόμετρο, κάθε πέτρα, κάθε προπόνηση στο σκοτάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι.