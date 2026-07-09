Scouting Report: Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ένας terminator για τον Παναθηναϊκό

Γκερσόν Γιαμπουσέλε, λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισαν ότι ο Γάλλος πρώην -πλέον- ΝΒΑερ, είναι ο «εκλεκτός» στο νέο playbook του Σέρβου τεχνικού.

Γιατί πήγε σε αυτή την επιλογή ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» σαφέστατα αλλάζει αγωνιστικό προσανατολισμό για τη νέα χρονιά. Λογικό, μιας και προπονητής είναι πλέον ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δείχνει από την πρώτη στιγμή, τι περίπου σκέφτεται αγωνιστικά. Με τις προσθήκες των Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός ισχυροποιείται και αμυντικά και δείχνει ομάδα 2-way, αυτό δηλαδή που έλειπε (και) από την περσινή ομάδα.

Η περίπτωση του Γιαμπουσέλε «κουμπώνει» με αυτές των Μπόνγκα και Μπάντιο. Ο Ομπράντοβιτς θέλει από τους παίκτες του να κάνουν διαφορετικά πράγματα αλλά και οι τρεις, ένα από τα βασικά που τους «ενώνουν», είναι πως μπορούν να παίξουν άμυνα με αλλαγές. Αν και για τους δύο «περιφερειακούς», το περιμέναμε. Όμως, είναι δύσκολο να βρεθεί ψηλός που να μπορεί να υποστηρίξει άμυνα με αλλαγές. Στο πρόσωπο του Γιαμπουσέλε, ο Ομπράντοβιτς είδε τον παίκτη που μπορεί να του εξυπηρετήσει αρκετές δουλειές εντός παρκέ.

Όπως παρακολουθήσαμε και κατά τη θητεία του Ομπράντοβιτς (και) στην Παρτίζαν, είναι σημαντικό για εκείνον, ένας από τους ψηλούς που θα έχει στη φαρέτρα του, να μπορεί να εκτελέσει από το τρίποντο και να υποστηρίξει άμυνα με αλλαγές. Ο ιδανικός στα μάτια του κόουτς Ομπράντοβιτς, ήταν ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος έχει ένα πλήρες πακέτο και το σημαντικό, ότι μπορεί να αγωνιστεί με ευκολία και στις δύο θέσεις των ψηλών, δίνοντας στον Παναθηναϊκό την δυνατότητα να διαφοροποιεί τα σχήματα του.

Το pick and pop θα είναι το μεγάλο όπλο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να «φτιάξει» τον σέντερ Γιαμπουσέλε, αλλά όχι όπως πολλοί το φαντάζονται. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην επιλογή του Γιαμπουσέλε για να εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά του αλλά και για να προσθέσει κάτι που καμία ομάδα της Euroleague δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή με σταθερότητα. Ταχύτητα και δύναμη στη θέση «5».

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη, χρησιμοποιώντας τον Γάλλο σε καταστάσεις pick and pop. Δηλαδή να δίνει στο σκριν και να ανοίγει περιφερειακά. Εκεί υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η πρώτη, είναι να εκτελέσει, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά από τα «φτερά». Η δεύτερη είναι να παίξει ένας εναντίον ενός τον αντίπαλο ψηλό.

Ειδικά η κατάσταση isolation σταθερά από το «5» είναι κάτι που καμία ομάδα της Euroleague δεν διαθέτει με αυτή την ποιότητα. Άρα, συνυπολογίζουμε πως ο Ομπράντοβιτς θέλει τα στοιχεία του Γιαμπουσέλε στη θέση «5», καθώς κανένας άλλος ψηλός, δεν θα μπορούσε να του δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Εξαιρετικός off ball mover

Ένα από τα στοιχεία που θα δώσει στον Παναθηναϊκό πολλές δυνατότητες, αλλά και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικές τακτικές και σχήματα, είναι το off ball παιχνίδι του Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος, έχει ένα εξαιρετικά δυνατό κορμί, ωστόσο δεν θα είναι ο παίκτης που θα δίνει μόνο τα σκριν, λόγω του κορμιού του.

Είναι πολύ έξυπνος και έχει την ικανότητα να κινείται μακρυά από τη μπάλα. Το είδαμε στη Ρεάλ με ένα σχήμα Γιαμπουσέλε στο «5» και Ντεκ στο «4», εκεί που ο Γάλλος λειτουργούσε ως finisher, μετά από δημιουργία του Ντεκ ως screener. Το ίδιο μπορεί να γίνει κάλλιστα και στους «πράσινους» με δημιουργία του Χέιζ - Ντέιβις ή του Χουάντσο από το short roll και με την off ball κίνηση του Γιαμπουσέλε.

Σχήματα 5-out

O Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς έχει άπειρες δυνατότητες και ένα σχήμα που θεωρούμε πως θα το δούμε αρκετά, είναι η λεγόμενη 5-out offense. Με τον Γιαμπουσέλε στο «5» και περιφερειακά τους Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ - Ντέιβις και Χουάντσο. Τα ονόματα φυσικά είναι ενδεικτικά.

Σε μια πεντάδα που άπαντες μπορούν να δουλέψουν για το iso του Ναν, ή το σουτ του Ρογκαβόπουλου ή του Χέιζ - Ντέιβις μέσω σκριν και στη γωνία με άπλετο χώρο για οποιαδήποτε κατάσταση, να παραμονεύει ο Γιαμπουσέλε.

Γενικότερα, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως ο Γιαμπουσέλε μπορεί να σκοράρει είτε ως ball receiver μετά από pick and roll, με σουτ έπειτα από pick and pop, μέσα από iso κατάσταση ή με τις επιλογές του στο off ball motion.

Ο Γιαμπουσέλε μας δείχνει και τι μπορεί να «κοιτάζει» ο Παναθηναϊκός στον άσσο

Όπως είπαμε και παραπάνω, ο Γιαμπουσέλε είναι καλός στις άμυνες με αλλαγές. Μπορεί να «ξεγελάει» το κορμί του, θεωρώντας τον κάποιοι αργό, αλλά δεν είναι καθόλου! Έχει γρήγορα πόδια και ξέρει να χρησιμοποιεί καλά τα χέρια του. Περιμένουμε να δούμε επιθετικές αλλαγές με τον Γάλλο και να έχει δίπλα του τον Χέιζ - Ντέιβις ή τον Χουάντσο για να καλύπτει την πίσω ζώνη άμυνας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θέλει να δυναμώσει το 2-way στοιχείο του και η λύσεις στο «1» που δεν είναι και πολλές, γίνονται πιο συγκεκριμένες. Με βάση τον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός δείχνει πως θέλει να πάει σε έναν 2-way playmaker, που να διαθέτει ύψος, καλό κορμί, ώστε να μην υπάρχει το miss-match.

Δηλαδή, αυτός ο παίκτης να έχει ένα ύψος ικανό να μην γίνεται εύκολος στόχος, να έχει τα οργανωτικά στοιχεία που τα έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι κάτι το «τρελό» επιθετικά. Άλλωστε, οι «πράσινοι» έχουν άφθονο ταλέντο σε όλες τις θέσεις.

Εν κατακλείδι, ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση-ματ με τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα δώσει στοιχεία στη θέση «5» που καμία ομάδα της Euroleague δεν διαθέτει με τέτοια ποιότητα.

Το ερώτημα απέναντι σε «δεινόσαυρους»

Φυσικά, κάθε επιλογή έχει και τα ρίσκα της και το αμυντικό set κομμάτι, είναι μια εξίσωση που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Ο Γιαμπουσέλε είναι δεδομένα πολύ δυνατός, αλλά στην Ευρώπη θα είναι πρώτη φορά που θα κληθεί να παίξει σαν κανονικό πεντάρι με συγκεκριμένο ρόλο.

Όπως είναι λογικό, δεν έχει «κοντραριστεί» με παίκτες όπως ο Ταβάρες ή ο Μιλουτίνοφ. Παίκτες δηλαδή, που έχουν το know how, είναι κανονικοί σέντερ και έχουν την ικανότητα στο χαμηλό post. Εκεί, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, καθώς ο Γιαμπουσέλε είναι δυνατός, αλλά δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αμυντικές καταστάσεις ένας εναντίον ενός απέναντι σε τέτοιους ψηλούς.