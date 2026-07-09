Γαλλία-Μαρόκο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Αρχίζουν σήμερα οι προημιτελικοί στο Παγκόσμιο. Στις 22:00, στη Βοστώνη, η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ είχαν μονομαχήσει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. Η Γαλλία πήρε τη νίκη με 2-0 και το εισιτήριο για τον τελικό. Τώρα θα λύσουν τις διαφορές τους έναν γύρο νωρίτερα.

Μόνο νίκες έχει πετύχει η Γαλλία στα 5 παιχνίδια της στην εφετινή διοργάνωση. Στους νοκ άουτ αγώνες κέρδισε τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0.

Αήττητο είναι το Μαρόκο με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Απέκλεισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία (1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση) και κέρδισε με 3-0 τον Καναδά στην φάση των «16».

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται καθημερινά από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τον σημερινό προημιτελικό Γαλλία-Μαρόκο:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Η Γαλλία να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

Ισοπαλία & Over 7.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Κιλιάν Εμπαπέ & η Γαλλία να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Να σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Pamestoixima.gr προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες Boost Νίκης, Bet Lock, 2 & Έληξε και Επιστροφή Χρημάτων*, καθώς και καθημερινό promo calendar.

Προσφορά* Γνωριμίας Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση για το Παγκόσμιο

Στο Pamestoixima.gr μπαίνεις στον ρυθμό του Παγκοσμίου με μοναδικά δώρα εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση, για να απολαύσεις τη μεγάλη διοργάνωση στο έπακρο!

Κι επειδή στο Pamestoixima.gr και το δικό σου παιχνίδι τα «σπάει», μπορείς να απολαύσεις τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με μια σούπερ τετραπλή προσφορά! Έως 3.140 δώρα* μπορούν να γίνουν δικά σου, εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση, με το promo code MUNDIAL5000!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα