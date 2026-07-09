Μίλαν: Σκέφτεται το... μπαμ με Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» της Μίλαν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, το οποίο αναφέρει ότι ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των «ροσονέρι» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Όπως υποστηρίζει η Gazzetta dello Sport, ο νέος προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του νεαρού ποδοσφαιριστή της Γκενκ. Η τεχνική του κατάρτιση, η δημιουργικότητα και η ποιότητά του θεωρούνται στοιχεία που μπορούν να δώσουν άμεσα λύσεις στην ιταλική ομάδα.

Ο Καρέτσας έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χάρη στις εμφανίσεις του τόσο με τη φανέλα της Γκενκ όσο και με την Εθνική Ελλάδας. Παρότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2029, το ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Βασικό εμπόδιο για τη Μίλαν αποτελεί η στάση της Γκενκ στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Η βελγική ομάδα φέρεται να κοστολογεί τον 18χρονο μεσοεπιθετικό μεταξύ 35 και 40 εκατομμυρίων ευρώ, δείχνοντας πως δεν προτίθεται να προχωρήσει εύκολα στην παραχώρησή του.

Το ίδιο ιταλικό δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι «ροσονέρι» έχουν στη λίστα τους και άλλους νεαρούς μέσους, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.