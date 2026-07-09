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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζότα Σίλβα!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζότα Σίλβα!
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Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ζότα Σίλβα.

Ο 26χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους ερυθρόλευκους να διατηρούν οψιόν αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ποσό που προβλέπεται στη συμφωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League. Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!

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