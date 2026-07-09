Ζότα Σίλβα: «Θα τα δώσω όλα για τη φανέλα του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας με τη μορφή δανεισμού τον Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύουν την επιθετική τους γραμμή με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά και να δικαιώσει την εμπιστοσύνη της νέας του ομάδας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από την άφιξη του Ζότα Σίλβα, όπου γνωρίζει τους νέους του συμπαίκτες και συναντά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Το να βρίσκομαι εδώ σημαίνει πολλά. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου και νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στην ομάδα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, όμως πιστεύω ότι είμαι ένας φιλόδοξος παίκτης, ένας παίκτης θαρραλέος, ομαδικός. Μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα, να δουλεύω για την ομάδα και αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι η προσπάθεια και η αφοσίωση. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ μέσα στο γήπεδο και γι’ αυτό πιστεύω πως θα βοηθήσω. Ανυπομονώ να ξεκινήσω για να συνεισφέρω.

Photo 1/4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΟΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΟΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΟΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΟΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Πηγή: Eurokinissi Sports

Το καλύτερο προσόν μου είναι ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για το γκολ, μου αρέσει να παίζω με την μπάλα. Μου αρέσει η επίθεση. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπα, δουλεύει πολύ. Ό,τι και να μου ζητήσει ο προπονητής, θα είμαι διαθέσιμος για να το κάνω. Γι’ αυτό θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να πραγματοποιήσουμε τους ομαδικούς μας στόχους. Ανυπομονώ πολύ να παίξω στο γήπεδό μας. Ανυπομονώ να βρεθώ με τους φιλάθλους, να τους κάνω χαρούμενους και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να αγωνίζομαι μπροστά τους.

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν ένας από τους λόγους που με έκαναν να έρθω εδώ. Όχι μόνο για το μεγαλείο του συλλόγου, αλλά και για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για εμένα. Σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θα άρεσε να αγωνιστεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ανυπομονώ να πάρω μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις. Θέλω να πω στους φιλάθλους πως έχω μεγάλες φιλοδοξίες και αφοσίωση. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος να κάνω ό,τι μου ζητάει ο προπονητής στο γήπεδο. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θα τα δώσει όλα γι’ αυτή τη φανέλα. Από το πρώτο λεπτό που θα τη φορέσω, ποτέ δεν θα θεωρήσω τίποτα δεδομένο. Δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω ό,τι έχω μέσα στο γήπεδο», ανέφερε ο Ζότα Σίλβα στο κανάλι του Ολυμπιακού.