Ολυμπιακός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε ο πιο βελτιώμενος παίκτης της χρονιάς

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε ως πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν 2025-26 από τη Stoiximan GBL.

Ο Ντόρσεϊ παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο καθώς τη φετινή χρονιά συνέβαλλε τα μέγιστα και ήταν αναμφίβολα ένας εκ των κορυφαίων παικτών του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

”Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτός από μέλος της Καλύτερης Πεντάδας αναδείχθηκε, επίσης, Πιο Βελτιωμένος Παίκτης της Stoiximan GBL, διάκριση που την περασμένη σεζόν είχε αποδοθεί στον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο 30χρονος γκαρντ του Πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού επικράτησε στις προτιμήσεις του φίλαθλου κοινού με 22,29% (451 ψήφους). Δεύτερος στην ψηφοφορία των φιλάθλων ήταν με 6,09% (123) ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ.

Ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με 19,51% (8 ψήφοι) μαζί με τους Δημήτρη Μωραΐτη του Ηρακλή και Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, που συγκέντρωσαν τους ίδιους ψήφους (από 8).

Δεύτεροι ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος της ΑΕΚ, Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου Betsson με 7,32% (3).

Στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL, ο 30χρονος διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ήταν δεύτερος με 9,09% (2) μαζί με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ, Μπριν Ταϊρί, Γιώργο Φίλλιο του ΠΑΟΚ.

Πρώτοι στις προτιμήσεις των προπονητών και των αρχηγών ήταν οι Περσίδης του ΠΑΟΚ, Καρντένας του Περιστερίου Betsson με 13,64% (3).”