Record: «Ο Παναθηναϊκός δίνει 3 εκατομμύρια για να κάνει δικό του τον Μάνγκας»

Έτοιμος να πραγματοποίησε μια ακόμα πολύ καλή μεταγραφή φαίνεται πως είναι ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού Τύπου οι «πράσινοι» προσπαθούν να κάνουν δικό τους το αριστερό μπακ της Σπόρτινγκ, Ρικάρντο Μάνγκας.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ μάλιστα προχωρούν το θέμα και μάλιστα η "Record" αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Λισαβόνας για να αποκτήσει τον Μάνγκας, ενώ στον παίκτη προσφέρει συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που έχει στην Σπόρτινγκ, με απολαβές 1,4 εκατ. ετησίως.