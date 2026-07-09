Record: «Ο Παναθηναϊκός δίνει 3 εκατομμύρια για να κάνει δικό του τον Μάνγκας»
Το πρωί έγινε γνωστό ότι οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Σπόρτινγκ, με τη Record να στέκεται στα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης.
Έτοιμος να πραγματοποίησε μια ακόμα πολύ καλή μεταγραφή φαίνεται πως είναι ο Παναθηναϊκός.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού Τύπου οι «πράσινοι» προσπαθούν να κάνουν δικό τους το αριστερό μπακ της Σπόρτινγκ, Ρικάρντο Μάνγκας.
Τα πορτογαλικά ΜΜΕ μάλιστα προχωρούν το θέμα και μάλιστα η "Record" αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Λισαβόνας για να αποκτήσει τον Μάνγκας, ενώ στον παίκτη προσφέρει συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που έχει στην Σπόρτινγκ, με απολαβές 1,4 εκατ. ετησίως.