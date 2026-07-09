Στην Αλ Αϊν ο Γιακουμάκης

Η ομάδα της Αλ Αϊν ήρθε σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ και ο Έλληνας παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αραβία.

Στην Αλ Αϊν ο Γιακουμάκης
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζει βαλίτσες για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς επήλθε η συμφωνία της Αλ Αΐν με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτησή του. Η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς ανακοίνωσε το ντιλ και ο Έλληνας επιθετικός θα ταξιδέψει στα Εμιράτα τις επόμενες ημέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Αλ Αΐν κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με την μεξικανική ομάδα Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον προπονητή.

Ο παίκτης θα φτάσει τις επόμενες ημέρες για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει τις διαδικασίες για το συμβόλαιό του. Η Αλ Αΐν εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της στη διοίκηση της Κρουζ Αζούλ για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

https://www.instagram.com/p/Daj67pns4em/
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Στην Αλ Αϊν ο Γιακουμάκης

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