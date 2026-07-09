Μπάντιο: «Τεράστια ενέργεια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μύθος ο Ομπράντοβιτς!»

Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση ο Μπάντιο έκανε τις πρώτες τους δηλώσεις στο επίσημο site της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μία ομάδα σαν κι αυτή, στην πράσινη οικογένεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα πως πρόκειται για μία ομάδα που διεκδικεί τίτλους, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για όσα θα μου προσφέρει αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας μου», δήλωσε αρχικά.

Σχετικά με το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή του η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισήμανε: «Θα έλεγα ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος προπονητής, ένας μύθος της EuroLeague, που έχει κατακτήσει τίτλους σε κάθε επίπεδο. Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό, προκειμένου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, το γεγονός ότι ήρθε εδώ ως πρώτος προπονητής. Αυτό με βοήθησε να πάρω την τελική μου απόφαση και πιστεύω πως αποτελεί το επόμενο βήμα για να γίνω ακόμα καλύτερος ως παίκτης».

Κατά τη διάρκεια των Playoffs της EuroLeague, o Μπράνκου Μπάντιο έδωσε… ομηρικές μάχες με τον Κέντρικ Ναν καθώς είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο 27άχρονος γκαρντ εξέφρασε τη χαρά του πως πλέον θα τον έχει συμπαίκτη: «Πολύ όμορφα, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας εξαιρετικός σκόρερ. Ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και εμείς θα τον στηρίζουμε, όπως θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Όσο για τους στόχους που θέλει να εκπληρώσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ανέφερε: «Θα έλεγα να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα».

Κλείνοντας, ο Μπάντιο μίλησε εγκωμιαστικά για τους φίλους του «τριφυλλιού» και εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει για αυτούς: «Θα ήθελα να τους πω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτή είναι μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στην EuroLeague. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που στηρίζουν την ομάδα και τη φωνή τους, δίνουν τεράστια ενέργεια. Νομίζω πως αυτό είναι σπουδαίο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την ομάδα».