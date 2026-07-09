Παναθηναϊκός: Εισιτήρια 5 ευρώ για το φιλικό με την Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε σε κυκλοφορία εισιτήρια για το φιλικό παιχνίδι με την Γκρασχόπερ, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους της ομάδας να βρεθούν στη Λεωφόρο με χαμηλό κόστος.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» διαθέτουν εισιτήρια για τις Θύρες 13 και 14, με την τιμή τους να ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Με αυτή την κίνηση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιδιώκει να δώσει σε ακόμη περισσότερους φίλους της ομάδας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιλική αναμέτρηση στη Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Γκρασχόπερ η τιμή των εισιτηρίων στις Θύρες 13 και 14 θα είναι 5 ευρώ.

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