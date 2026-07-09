Συνάντηση Παρθενόπουλου με Μποντιρόγκα και Μπουένο

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ο Βασίλης Παρθενόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στη Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA).

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους συμμετέχοντες συλλόγους της Euroleague, εννέα επαγγελματικά εγχώρια πρωταθλήματα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μπάσκετ και συνολικά συμμετέχουν 52 ομάδες.

Κατά την παρουσία του στη Βαρκελώνη ο κ. Παρθενόπουλος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει για όλα τα ζητήματα με την ηγεσία της Euroleague, τον πρόεδρο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον CEO Τσους Μπουένο.