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Συνάντηση Παρθενόπουλου με Μποντιρόγκα και Μπουένο

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, εκπροσώπησε τους πράσινους στη Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA).

Συνάντηση Παρθενόπουλου με Μποντιρόγκα και Μπουένο
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Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ο Βασίλης Παρθενόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στη Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA).

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους συμμετέχοντες συλλόγους της Euroleague, εννέα επαγγελματικά εγχώρια πρωταθλήματα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μπάσκετ και συνολικά συμμετέχουν 52 ομάδες.

Κατά την παρουσία του στη Βαρκελώνη ο κ. Παρθενόπουλος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει για όλα τα ζητήματα με την ηγεσία της Euroleague, τον πρόεδρο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον CEO Τσους Μπουένο.

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