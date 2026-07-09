Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Στάνιτς - Το ποσό που «κλείνει» το deal με Λουντογκόρετς

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμα μεταγραφικής κίνησης, καθώς η συμφωνία για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς φαίνεται πως πλησιάζει στην τελική της ευθεία.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρίσκεται προ των πυλών των «ερυθρόλευκων», με Βούλγαρο δημοσιογράφο να υποστηρίζει πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λουντογκόρετς έχουν προχωρήσει σημαντικά και απομένουν πλέον τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως αναφέρει ο Μετόντι Σουμάνοφ, το ποσό της συμφωνίας αναμένεται να φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEL την περασμένη σεζόν. Φερόμενο ποσό μεταγραφής: 9 εκατομμύρια ευρώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός φαίνεται να επικρατεί στη μεταγραφική «μάχη» για την απόκτηση του Στάνιτς, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό από άλλες ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του, όπως η αγγλική Κόβεντρι.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με τις ανταλλαγές εγγράφων και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής να αποτελούν τα επόμενα βήματα, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Ο Πέταρ Στάνιτς αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.