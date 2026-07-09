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Φενέρμπαχτσε: Αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που μετακομίζει στο NBA

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Φενέρμπαχτσε μετά από οκτώ χρόνια και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Ντάλας Μάβερικς.

Φενέρμπαχτσε: Αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που μετακομίζει στο NBA
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Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε το «αντίο» στον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην τουρκική ομάδα αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Ο 25χρονος σούτινγκ γκαρντ ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, αφήνοντας πίσω του μία σημαντική διαδρομή στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Μπιμπέροβιτς εντάχθηκε στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης το 2018 και κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του συλλόγου. Με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε κατέκτησε μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας, πέντε Κύπελλα Τουρκίας και ένα Κύπελλο Προέδρου.

«Ο Ταρίκ έγινε ένα από τα σύμβολα της ομάδας μας με την αφοσίωση, την ασταμάτητη προσπάθεια και τη στάση του ως παίκτης της Φενέρμπαχτσε», ανέφερε ο σύλλογος στο μήνυμα αποχαιρετισμού του.

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