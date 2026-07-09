· Παναθηναϊκός

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο δυναμικό του τον Κώστα Γκιουβέτση, με τον διεθνή περιφερειακό να ανανεώνει τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 27χρονος πολίστας εξαργύρωσε την εξαιρετική του παρουσία την περασμένη σεζόν, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας. Με σταθερές εμφανίσεις και σημαντική συμβολή, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στην πορεία μέχρι την προημιτελική φάση του Euro Cup.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Έτοιμος για τη νέα χρονιά που έρχεται δηλώνει ο Κώστας Γκιουβέτσης που θα φοράει το «πράσινο» σκουφάκι τη νέα σεζόν.

Ο διεθνής περιφερειακός συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν. Ο Κώστας Γκιουβέτσης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Κώστας Γκιουβέτσης σημείωσε τα εξής:

«Έρχεται μία μεγάλη και απαιτητική χρονιά για εμάς και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:15 GREEK BASKET LEAGUE

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ

17:10 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο

16:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»

16:35 ΣΠΟΡ

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

16:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Μαρούσι: «Αν έχει μείνει η ελάχιστη αίσθηση αξιοπρέπειας, η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή»

16:11 GREEK BASKET LEAGUE

Δήλωση Δημητρακόπουλου- Περάκη: «Έρχονται νέα στοιχεία»

15:54 STORIES

Όταν το Telekom Center Athens γίνεται σημείο συνάντησης αθλητισμού, εκπαίδευσης και μουσικής

15:45 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που μετακομίζει στο NBA

15:25 BET ON

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

15:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Στάνιτς - Το ποσό που «κλείνει» το deal με Λουντογκόρετς

14:59 SUPER LEAGUE

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας