Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο δυναμικό του τον Κώστα Γκιουβέτση, με τον διεθνή περιφερειακό να ανανεώνει τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 27χρονος πολίστας εξαργύρωσε την εξαιρετική του παρουσία την περασμένη σεζόν, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας. Με σταθερές εμφανίσεις και σημαντική συμβολή, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στην πορεία μέχρι την προημιτελική φάση του Euro Cup.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Έτοιμος για τη νέα χρονιά που έρχεται δηλώνει ο Κώστας Γκιουβέτσης που θα φοράει το «πράσινο» σκουφάκι τη νέα σεζόν.

Ο διεθνής περιφερειακός συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν. Ο Κώστας Γκιουβέτσης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Κώστας Γκιουβέτσης σημείωσε τα εξής:

«Έρχεται μία μεγάλη και απαιτητική χρονιά για εμάς και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς».