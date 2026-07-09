Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»
Ο Υπουργός Αθλητισμού με δήλωσή του ξεκαθάρισε πως σέβεται απολύτως την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφορικά με το θέμα του Βαγγέλη Λιόλιου και τις καταγγελίες του Αμαρουσίου.
Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος αφού μετά την απόφαση της ΕΕΑ ήρθε και η δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόφασης.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».