Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»

Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος αφού μετά την απόφαση της ΕΕΑ ήρθε και η δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόφασης.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».