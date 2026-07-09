Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού με δήλωσή του ξεκαθάρισε πως σέβεται απολύτως την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφορικά με το θέμα του Βαγγέλη Λιόλιου και τις καταγγελίες του Αμαρουσίου.

Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»
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Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος αφού μετά την απόφαση της ΕΕΑ ήρθε και η δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόφασης.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».

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