· Προμηθέας Πατρών

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Προμηθέας τοποθετήθηκε μετά τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ
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Η ΚΑΕ Προμηθέας με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν την πορεία της ομάδας, τονίζοντας πως θα συμμετάσχει κανονικά τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο BCL τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, ενημερώνει πως σημειολογικά, σήμερα (9/7) ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27. Με σλόγκαν “Μια ομάδα για την πόλη”, η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος και αξιοπρέπεια, με σκοπό να υπηρετεί την Πάτρα, όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του, προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχτεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη, που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας, για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατίρι σε κανέναν.

Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας, είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πρωτάθλημα της GBL, όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή, προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της.

Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν… με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική».

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