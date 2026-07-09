Παναθηναϊκός: «Μάχη» για δύο η μεταγραφή αριστερού μπακ - Κρίστιανσεν και Μάνγκας στο κάδρο

Προσπάθεια να τελειώσει άμεσα μια ακόμα μεταγραφή κάνει ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» έχουν φουλάρει για την υπόθεση του αριστερού μπακ, με τον Ρικάρντο Μάνγκας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (9/7).

Ωστόσο, ο Πορτογάλος δεν «παίζει» μόνος του, μιας και οι άνθρωποι του Τριφυλλιού δεν έχουν εγκαταλείψει την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ.

Ο Δανός αριστερός μπακ αποτελεί επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ και οι «πράσινοι» σκοπεύουν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον φέρουν στην Αθήνα.

Αν η Λέστερ δεν εμφανιστεί πιο διαλλακτική σε σχέση με τις πρόσφατες απαιτήσεις της, τότε το Τριφύλλι θα επικεντρωθεί στον 28χρονο Μάνγκας.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα του αριστερού μπακ αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα για τον Παναθηναϊκό, αφού αυτή την στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Γιώργος Κυριακόπουλος.