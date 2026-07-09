· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Μάχη» για δύο η μεταγραφή αριστερού μπακ - Κρίστιανσεν και Μάνγκας στο κάδρο

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να «τελειώσει» την απόκτηση αριστερού μπακ με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να παραμένει στο... κάδρο, παρά το δεδομένο ενδιαφέρον και για τον Ρικάρντο Μάνγκας. 

Παναθηναϊκός: «Μάχη» για δύο η μεταγραφή αριστερού μπακ - Κρίστιανσεν και Μάνγκας στο κάδρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσπάθεια να τελειώσει άμεσα μια ακόμα μεταγραφή κάνει ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» έχουν φουλάρει για την υπόθεση του αριστερού μπακ, με τον Ρικάρντο Μάνγκας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (9/7).

Ωστόσο, ο Πορτογάλος δεν «παίζει» μόνος του, μιας και οι άνθρωποι του Τριφυλλιού δεν έχουν εγκαταλείψει την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ.

Ο Δανός αριστερός μπακ αποτελεί επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ και οι «πράσινοι» σκοπεύουν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον φέρουν στην Αθήνα.

Αν η Λέστερ δεν εμφανιστεί πιο διαλλακτική σε σχέση με τις πρόσφατες απαιτήσεις της, τότε το Τριφύλλι θα επικεντρωθεί στον 28χρονο Μάνγκας.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα του αριστερού μπακ αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα για τον Παναθηναϊκό, αφού αυτή την στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απόφαση της ΕΕΑ είναι η αρχή του τέλους για τον Βαγγέλη Λιόλιο από την ΕΟΚ

19:24 MUNDIAL

Νορβηγία-Αγγλία: Βίκινγκς εναντίον ιπποτών - Το viral AI βίντεο με Χάαλαντ και Κέιν

18:55 OPINION

Εθνική ομάδα μπάσκετ των Ανδρών: Πρέπει να ανησυχούμε;

18:49 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Κίναν Έβανς

18:42 SUPER LEAGUE

«Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ταχά Αλί στον ΠΑΟΚ»

18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Μαρούσι στέλνει τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον Εισαγγελέα

18:27 EUROLEAGUE

Τέλος ο Σιλντς από την Αρμάνι, ανακοινώθηκε από τη Φενέρ

18:19 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο Σεραφείμ Χαντζάρας

17:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Μάχη» για δύο η μεταγραφή αριστερού μπακ - Κρίστιανσεν και Μάνγκας στο κάδρο

17:39 GREEK BASKET LEAGUE

Μόργκαν: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος της ιστορίας του Άρη»

17:15 GREEK BASKET LEAGUE

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ

17:10 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας