Το Μαρούσι στέλνει τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον Εισαγγελέα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, μετά την απόφαση της ΕΕΑ να κρίνει ένοχο τόσο τον Βαγγέλη Λιόλιο, όσο και την ΚΑΕ Προμηθέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έγιναν δεκτές όλες οι καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι και ως εκ τούτου ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχής της πατρινής ομάδας και αναμένεται «τσουνάμι» εξελίξεων στα διοικητικά της ΕΟΚ.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Μαρούσι, μετά την ιστορική δικαίωση κλιμακώνει τις ενέργειές της, στέλνοντας τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον εισαγγελέα!

Παράλληλα, η υπόθεση αναμένεται να φτάσει και στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα είναι εκείνος που θα έχει τον τελευταίο λόγο για την τύχη του Προμηθέα.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν κόλαφος για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την πατρινή ΚΑΕ, καθώς γνωστοποίησε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής για τη σεζόν 2025-26, καθώς και την επιβολή προστίμου στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Μάλιστα, η πλευρά του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, απάντησε στις δηλώσεις του Λιόλιου, ο οποίος άφησε αιχμές για την Ε.Ε.Α. και τα μέλη της, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν σταματά εκεί, αλλά κλιμακώνει τις ενέργειές της, στέλνοντας τον Βαγγέλη Λιόλιο στην Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) και στον Εισαγγελέα!

Όσον αφορά την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., η ΚΑΕ Μαρούσι ζητάει ουσιαστικά να εξεταστεί αν οι ενέργειες ή οι ιδιότητες του Βαγγέλη Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ συνάδουν με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, της δεοντολογίας και της ηθικής του αθλητισμού, με την Επιτροπή να εξετάζει την καταγγελία και ακολούθως, να καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον το κρίνει, και να αποφασίζει αν υπάρχει παράβαση κανονισμών ή αρχών δεοντολογίας.