«Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ταχά Αλί στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη απόκτηση του Ταχά Αλί της Μάλμε, καθώς οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν έρθει σε συμφωνία, ενώ ο ελληνικός σύλλογος περιμένει την απάντηση της Μάλμε στην επίσημη πρόταση που έχει καταθέσει για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία.

Ο 28χρονος αγωνίζεται στη Μάλμε από το 2023, όταν αποκτήθηκε από τη Χέλσινγκμποργκ έναντι 700.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει όλη την καριέρα του στα γήπεδα της Σουηδίας, ενώ με τη φανέλα της Μάλμε μετρά 132 συμμετοχές, 20 γκολ και 19 ασίστ.

Ο Αλί έχει επίσης φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας, καταγράφοντας δύο συμμετοχές απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Τάχα Άλι, μετακομίζει σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταρ της Μάλμε βρίσκεται στις λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι έχει περιβληθεί από φήμες τα τελευταία χρόνια και επρόκειτο να μετακομίσει στη Λανς στη Γαλλία πριν από ένα χρόνο. Αλλά τότε η Μάλμε δεν ήθελε να πουλήσει τον παίκτη και παρέμεινε στους «Μπλε».

Ήταν στην αποστολή του Γκράχαμ Πότερ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, εναντίον της Ολλανδίας και της Γαλλίας, και μετά την αποχώρηση της Σουηδίας, ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι.

«Αν πρόκειται ποτέ να με πείσουν, είναι τώρα», είπε ο Άλι στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, για την πιθανότητα μεταγραφής του.

Το συμβόλαιο του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται με τη λήξη της σεζόν, και ο Άλι είναι ουσιαστικά είναι έτοιμος να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους τους συμβολαίου του με την ομάδα, κι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσε ο αγώνας με τη Γκέτεμποργκ να είναι ο τελευταίος του. Δεν είναι σαφές αν θα αγωνιστεί καν σε αυτόν τον αγώνα».