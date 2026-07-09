Νορβηγία-Αγγλία: Βίκινγκς εναντίον ιπποτών - Το viral AI βίντεο με Χάαλαντ και Κέιν

Ο Χάαλαντ εμφανίζεται σαν Βίκινγκ, ενώ ο Κέιν ως ιππότης

Νορβηγία-Αγγλία: Βίκινγκς εναντίον ιπποτών - Το viral AI βίντεο με Χάαλαντ και Κέιν
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Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κάνει τον γύρο των social media, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία για το Μουντιάλ.

Το AI βίντεο παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές των δύο εθνικών ομάδων, Έρλινγκ Χάαλαντ και Χάρι Κέιν σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή: Όχι ως δύο από τους κορυφαίους επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά ως αντίπαλους ηγέτες σε μεσαιωνικό πεδίο μάχης.

Ο Χάαλαντ εμφανίζεται σαν Βίκινγκ έτοιμος για σύγκρουση, ενώ ο Κέιν παρουσιάζεται ως ιππότης που οδηγεί την Αγγλία στη μάχη.

Στο βίντεο μάλιστα εμφανίζεται και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ - που έχει χρηστεί ιππότες από τον βασιλιά Κάρολο στην Αγγλία. Πανοπλίες, ξίφη, σκοτεινή ατμόσφαιρα και κινηματογραφικά πλάνα μετατρέπουν τον προημιτελικό σε ένα επικό σκηνικό και το βίντεο μοιάζει με trailer χολιγουντιανής υπερπαραγωγής.

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