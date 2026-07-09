Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Κίναν Έβανς

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, καθώς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τραυματιστεί σοβαρά λίγο πριν ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Πειραιά, ενώ όταν επέστρεψε στη δράση υπέστη νέο τραυματισμό, σε αναμέτρηση απέναντι στην πρώην ομάδα του, τη Ζάλγκιρις.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια, και η ιστορία δεν εκτυλίσσεται όπως την ονειρευτήκαμε.

Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους: το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την EuroLeague.

Κίναν, πάνω απ’ όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Κίναν!».