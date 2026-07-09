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Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «έδεσε» έως το 2028 τον Τζάρεντ Μπάτλερ

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβράβευσε τον Τζάρεντ Μπάτλερ με νέο συμβόλαιο έως το 2028, μετά την εξαιρετική του πρώτη σεζόν στην EuroLeague.

Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «έδεσε» έως το 2028 τον Τζάρεντ Μπάτλερ
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Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τζάρεντ Μπάτλερ, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει νέο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2028.

Η σερβική ομάδα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν για την περσινή της πορεία στην EuroLeague, παρά την ποιότητα του ρόστερ της. Ωστόσο, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Αμερικανός προσαρμόστηκε άμεσα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Η ευχέρειά του στο σκοράρισμα και η συνολική του παρουσία αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να του προσφέρει νέο πολυετές συμβόλαιο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μπάτλερ αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 13,4 πόντους με 51,4% στα δίποντα και 36,4% στα τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 2,2 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 10,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

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