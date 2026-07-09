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ΑΕΚ: Συμφωνία με Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2029, με βελτιωμένες αποδοχές και μπόνους, μετά την εξαιρετική περσινή του σεζόν.

ΑΕΚ: Συμφωνία με Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο!
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Η ΑΕΚ προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την παραμονή του Λούκα Γιόβιτς. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν.

Ο Σέρβος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική περσινή σεζόν, αναδεικνύοντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που οδήγησε την Ένωση στην απόφαση να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες ανανέωσης του συμβολαίου του.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Ο 28χρονος φορ είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στην ΑΕΚ, ενώ τόσο ο Ριμπάλτα όσο και ο Νίκολιτς είχαν εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη συνεργασία τους μαζί του.

Η πρόταση της ΑΕΚ προέβλεπε επέκταση της συνεργασίας έως το 2029, συνοδευόμενη από αυξημένες αποδοχές και επιπλέον μπόνους. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με συμφωνία, με τις ανακοινώσεις να απομένουν για την οριστικοποίηση της ανανέωσης.

Την ίδια ώρα, ο Γιόβιτς συμμετέχει με διάθεση στην προετοιμασία της ομάδας, με τον Νίκολιτς να περιμένει ακόμη περισσότερα από τον Σέρβο επιθετικό, έχοντάς τον στη διάθεσή του από την πρώτη ημέρα της καλοκαιρινής δουλειάς.

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