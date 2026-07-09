Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ανανέωσε ο Χασάν μετά την επιτυχημένη παρουσία

Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό προπονητή Χοσάμ Χασάν, επιβραβεύοντας την επιτυχημένη παρουσία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση των συμβολαίων τόσο του Χοσάμ Χασάν όσο και του διευθυντή της εθνικής ομάδας, Ιμπραήμ Χασάν.

Ο 59χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Αιγύπτου από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ το 2025 οδήγησε την ομάδα έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 εργαζόταν χωρίς ενεργό συμβόλαιο.

Με τον Χασάν στην τεχνική ηγεσία, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-1 της Νέας Ζηλανδίας για τον 7ο όμιλο.

Στη φάση των «32» ξεπέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας στη διαδικασία των πέναλτι, καταγράφοντας την πρώτη της πρόκριση σε νοκ άουτ αγώνα της διοργάνωσης. Η πορεία της ολοκληρώθηκε στη συνέχεια απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, από την οποία ηττήθηκε με 3-2, μένοντας εκτός προημιτελικών.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το νέο συμβόλαιο του Χοσάμ Χασάν αναμένεται να έχει ισχύ έως το 2030.