Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Θοδωρή Βερνάρδου

Ο Θοδωρής Βερνάρδος επιστρέφει στις Σέρρες, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στον Πανσερραϊκό από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Ελλάς Σύρου.

Ο 28χρονος μέσος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της Σύρου, καταγράφοντας 32 συμμετοχές, εννέα γκολ και δύο ασίστ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας στη Super League 2.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Βερνάρδο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 07/11/1997 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανσερραϊκό, καθώς τη σεζόν 2015-2016 ήταν αρχικά μέλος της Κ19 και στην συνέχεια έγινε επαγγελματίας.

Πέρυσι εντυπωσίασε με την φανέλα της Ελλάς Σύρου, έχοντας 32 συμμετοχές, 9 γκολ και 2 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Ηρακλή, Αστέρα Βλαχιώτη, Ολυμπιακό Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έχοντας συνολικά 170 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ στην κατηγορία.

Θοδωρή, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών».