Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αυξημένους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι επόμενες κινήσεις της ομάδας πριν από το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υποθέσεις του Ζοέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς, δύο περιπτώσεις που απασχολούν εδώ και καιρό τους «ερυθρόλευκους». Οι επαφές συνεχίζονται, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν ώστε να προχωρήσουν οι συμφωνίες.

Στην περίπτωση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, το βασικό εμπόδιο αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το ποσοστό μεταπώλησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόσταση υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αναζητούν λύση που θα γεφυρώσει το χάσμα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να κατατεθεί νέα πρόταση με στόχο να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές.

Όσον αφορά τον Πέταρ Στάνιτς, οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σέρβου μεσοεπιθετικού.

Παράλληλα, ανοιχτές παραμένουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Για τον Νόα Καντού της Λοριάν δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, με την περίπτωσή του να παραμένει στάσιμη. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τον Σοφιάν Αμραμπάτ εξακολουθεί να υφίσταται, όμως οι οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις επαφές που έχουν προηγηθεί.