· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τις περιπτώσεις των Ζοέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς να βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα για Καντού και Αμραμπάτ.

Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αυξημένους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι επόμενες κινήσεις της ομάδας πριν από το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υποθέσεις του Ζοέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς, δύο περιπτώσεις που απασχολούν εδώ και καιρό τους «ερυθρόλευκους». Οι επαφές συνεχίζονται, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν ώστε να προχωρήσουν οι συμφωνίες.

Στην περίπτωση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, το βασικό εμπόδιο αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το ποσοστό μεταπώλησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόσταση υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αναζητούν λύση που θα γεφυρώσει το χάσμα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να κατατεθεί νέα πρόταση με στόχο να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές.

Όσον αφορά τον Πέταρ Στάνιτς, οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σέρβου μεσοεπιθετικού.

Παράλληλα, ανοιχτές παραμένουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Για τον Νόα Καντού της Λοριάν δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, με την περίπτωσή του να παραμένει στάσιμη. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τον Σοφιάν Αμραμπάτ εξακολουθεί να υφίσταται, όμως οι οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις επαφές που έχουν προηγηθεί.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 EUROLEAGUE

Μπόνγκα προς οπαδούς Παρτιζάν: «Δεσμοί που θα κρατήσουν για μια ζωή»

10:26 BET ON

Γαλλία-Μαρόκο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

10:10 EUROLEAGUE

To πρώτο «ερυθρόλευκο» μήνυμα του Μοντέρο:

09:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν

09:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γιακουμάκη!

09:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφωνία με Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο!

09:08 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ανανέωσε ο Χασάν μετά την επιτυχημένη παρουσία

09:06 EUROLEAGUE

Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σλούκα και Γιαμπουσέλε μαζί

09:05 MVP

Είναι το Streetlifting το νέο CrossFit;

08:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές

08:42 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έκλεισε τον Σανταμαρία και προχωρά για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και επιθετικό

08:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μαρόκο ανοίγουν τον... χορό των προημιτελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας