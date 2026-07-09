Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/07) - «Επτάστερο υπερόπλο»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (09/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/07) - «Επτάστερο υπερόπλο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ακόμα μεταγραφική «βόμβα» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια και έβαλε στην… φαρέτρα του ένα «Επτάστερο υπερόπλο».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Ρακόβ σε φιλικό «Αρχηγού παρόντος» με την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ενώ «Για την αγάπη του και το όνειρό του», ο Χρήστος Αλεξίου στην ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 EUROLEAGUE

Μπόνγκα προς οπαδούς Παρτιζάν: «Δεσμοί που θα κρατήσουν για μια ζωή»

10:26 BET ON

Γαλλία-Μαρόκο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

10:10 EUROLEAGUE

To πρώτο «ερυθρόλευκο» μήνυμα του Μοντέρο:

09:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεταγραφικό «τσουνάμι»… έφτιαξε τον Ναν

09:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γιακουμάκη!

09:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφωνία με Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο!

09:08 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ανανέωσε ο Χασάν μετά την επιτυχημένη παρουσία

09:06 EUROLEAGUE

Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σλούκα και Γιαμπουσέλε μαζί

09:05 MVP

Είναι το Streetlifting το νέο CrossFit;

08:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προχωρούν οι υποθέσεις Ρόκα και Στάνιτς - Οι εξελίξεις στις μεταγραφές

08:42 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έκλεισε τον Σανταμαρία και προχωρά για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και επιθετικό

08:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μαρόκο ανοίγουν τον... χορό των προημιτελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας