Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/07) - «Επτάστερο υπερόπλο»

Μία ακόμα μεταγραφική «βόμβα» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια και έβαλε στην… φαρέτρα του ένα «Επτάστερο υπερόπλο».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Ρακόβ σε φιλικό «Αρχηγού παρόντος» με την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ενώ «Για την αγάπη του και το όνειρό του», ο Χρήστος Αλεξίου στην ΑΕΚ.