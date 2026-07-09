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Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μαρόκο ανοίγουν τον... χορό των προημιτελικών

Γαλλία και Μαρόκο «κοντράρονται» με... φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μαρόκο ανοίγουν τον... χορό των προημιτελικών
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Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει με μια σπουδαία αναμέτρηση στη Βοστώνη, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο (23:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με έπαθλο το πρώτο εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Οι δύο εθνικές ομάδες διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, τέσσερα χρόνια μετά τον ημιτελικό του Κατάρ, όταν οι «τρικολόρ» είχαν επικρατήσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο ιστορικό ταξίδι των Μαροκινών.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, διαθέτοντας πληθώρα ποιοτικών επιλογών και όχι μόνο την επιθετική κλάση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Στον προηγούμενο γύρο, οι Γάλλοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Παραγουάης σε μια απαιτητική αναμέτρηση και παρέμειναν στον δρόμο για μια τρίτη διαδοχική παρουσία σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που θα τους φέρει δίπλα σε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δυναμική του σε διεθνές επίπεδο, έχοντας αποκλείσει τον συνδιοργανωτή Καναδά και φτάνοντας με υψηλή ψυχολογία στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουαμπί φιλοδοξεί να πάρει την ποδοσφαιρική της εκδίκηση απέναντι στη Γαλλία για τον αποκλεισμό του 2022, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι ανήκει πλέον σταθερά στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ομάδα που θα επικρατήσει στη μεγάλη αναμέτρηση της Βοστώνης θα εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία – Βέλγιο, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

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