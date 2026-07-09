ΠΑΟΚ: Έκλεισε τον Σανταμαρία και προχωρά για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και επιθετικό

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και, μετά την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, προχώρησε και στη δεύτερη σημαντική του κίνηση, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία. Την ίδια στιγμή, οι «ασπρόμαυροι» εξακολουθούν να κινούνται για την ενίσχυση σε άμυνα, πτέρυγες και επίθεση.

Η συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου μέσου έχει πλέον ολοκληρωθεί, με τον Σανταμαρία να αποτελεί επιλογή που ο Αλέσιο Λίσι είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό διάστημα για τη μεσαία γραμμή.

Ο έμπειρος χαφ έχει πλούσιες παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Τουρ, Ανζέ, Νις, Ρεν, Φράιμπουργκ και Βαλένθια. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 22 συμμετοχές με τις «νυχτερίδες», σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν να εργάζονται για την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων μεταγραφικών στόχων πριν από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ψηλά στη λίστα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αναμένει την τελική απάντηση της Κοπεγχάγης. Η αισιοδοξία παραμένει έντονη, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία με τον διεθνή Έλληνα στόπερ.

Παράλληλα, οι εξελίξεις τρέχουν και για την απόκτηση αριστεροπόδαρου εξτρέμ. Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και στον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα και να προσφέρει από τις πρώτες του εμφανίσεις.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις, χωρίς να έχει παρθεί ακόμη η τελική απόφαση, με στόχο την επιλογή του επιθετικού που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Αλέσιο Λίσι.