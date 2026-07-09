Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σλούκα και Γιαμπουσέλε μαζί

Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρίχνουν τη μία... "βόμβα" μετά την άλλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τους πράσινους αυτό το διάστημα να κινούνται σε ρυθμούς Γιαμπουσέλε, ενώ την ίδια στιγμή να είναι σε αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε στόρι που έκανε στα social media συνέδεσε Κώστα Σλούκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τους δύο παίκτες να ανακοινώνται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις... 8 Ιουλίου. Με διαφορά τριών ετών.