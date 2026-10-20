Ρόμπινσον-Ερλ: «Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα - Απίστευτοι οι οπαδοί μας, οι καλύτεροι στον κόσμο»

O Άρης ήταν σαρωτικός κόντρα στη Ροστόκ, πανηγυρίζοντας ευρεία νίκη με 110-79 στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 4/4, με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ να ξεχωρίζει για ακόμη ένα παιχνίδι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με double double 21 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο 25χρονος άσος των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στο αμυντικό φίλτρο της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στη στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα είπε ο φόργουορντ του Άρη:

Για τη βελτίωση του Άρη: «Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι απόψε. Νομίζω ότι συνεχώς γινόμαστε καλύτεροι και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Στόχος μας είναι να προχωράμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι διαθέτουμε πολλούς σπουδαίους παίκτες, ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο και υπέροχους φιλάθλους. Χτίζουμε κάτι μέρα με τη μέρα. Εμπιστευόμαστε τη δουλειά που κάνουμε και μπορούμε να αποδεχτούμε τα αποτελέσματα που αυτή φέρνει».

Για την αμυντική ταυτότητα της ομάδας: «Νομίζω ότι η ταυτότητά μας βρίσκεται ξεκάθαρα στην άμυνα. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες στην επίθεση, αλλά όταν είμαστε πραγματικά συγκεντρωμένοι αμυντικά και λειτουργούμε όλοι μαζί ως ένα σύνολο, αυτό επιτρέπει στον καθένα μας να ξεχωρίζει και στην επίθεση».

Για τον κόσμο του Άρη: «Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο. Είναι απίστευτοι. Θέλουμε να δίνουμε τα πάντα γι' αυτούς κάθε βράδυ και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Ειδικά όταν ταξιδεύουν για να μας στηρίξουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Όσο για τα εντός έδρας, δεν μπορείς καν να περιγράψεις πώς είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Είναι πραγματικά απολαυστικό».